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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

IHAAW133348-SIY/30-01-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık" dedi. 30.01.2019 13:33:48 TSI NNNN

IHAAW133348-SIY/30-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık" dedi.

30.01.2019 13:33:48 TSI
NNNN

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