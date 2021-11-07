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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancak bizim kutsalımızdır

07.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut kartallarına hitap ederek, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancak bizim kutsalımızdır
  1. Hudut Tugay Komutanlığı sancağını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ın katıldığı törenle teslim aldı.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen "sancak tevdi töreni" Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin alandaki yerlerini almasının ardından başladı. Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANCAK BİZİM KUTSALIMIZDIR

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

Sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir" diye konuştu.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, Kuvvet Komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."

Kaynak: TRT Haber

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