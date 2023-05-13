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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de! Böyle seslendi: Sırf aday oldu diye İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de! Böyle seslendi: Sırf aday oldu diye İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!

13.05.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime bir gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de açıklamalarda bulunuyor. 'Artık günler değil saatler kaldı. Hala kararsız kalan dostlarınız varsa onlara bu seçimin önemini anlatıp selamımızı söyleyeceksiniz' diyen Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de! Böyle seslendi: Sırf aday oldu diye İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!

Sancaktepe'de vatandaşlarla buluşan Erdoğan, 'Biz aile diyoruz CHP, LGBT diyor. İYİ Parti LGBT diyor. LGBT, AK Parti'nin semtine MHP'nin semtine yaklaşamaz' dedi. Erdoğan, İnce hakkında da konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

'Annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Şurada birkaç saat kaldı. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Diyarbakır annelerini evlatsız bırakan bu teröristlere karşı birlik olacağız. Bay bay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? Onun yanında kimler var? Kandil var. Kandil'in uzantıları var.

Kılıçdaroğlu ya sen bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var. Onlar da utanmadan sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp dolaşıyorlar. Benim milletim yarın sandıklarda bunlara en güzel cevabı vermelidir.

'TERÖR BATAKLIĞINI KURUTMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK'

15 Temmuz'da vatanımızı işgal etmeye yeltendiler. Senelerce evlatlarımızın gözlerindeki ışığı çaldılar, Türk'ü ve Kürt'ü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmaya kalktılar. Buna fırsat vermedik. Terör bataklığını kurutmak için çok mücadele ettik.

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'RUSYA İLE İLİŞKİLERİ BOZMA İHALESİNİ SANA KİM VERDİ?'

17-25 Aralık sürecinde oynadığı rolü itiraf etti. Bu seçim döneminde yaptığı gizli pazarlıklar da ortaya çıkacak. İnce'ye atılan iftiraların faaliyetleri de ortaya çıkacak. Rusya ile ilişkileri bozma ihalesini Kemal Kılıçdaroğlu'na kim verdi? ABD'de 8 saat boyunca ne yaptı?

Artık günler değil saatler kaldı. Hala kararsız kalan dostlarınız varsa onlara bu seçimin önemini anlatıp selamımızı söyleyeceksiniz.'


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