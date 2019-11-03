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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 17:40 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü - Kent merkezinde bir süre yürüyüş yapan Erdoğan'a, çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

- Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.

- Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi gösterisi

Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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