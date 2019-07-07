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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'yı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde dönem başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edeceği bildirildi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde dönem başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Balkanlarda barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret edeceklerdir. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri, ayrıca, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

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