Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştu

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçim kapsamında İstanbul'da bugün 8 miting düzenledi. Cumhurbaşkanının son durağı Sarıyer İstinye Meydanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki konuşmasında, “Bazıları anketler yapıyor. Hiç kafanıza takmayın. Gerçek anket Pazar günü. Sandıklarda göreceğiz. Milletimizin takdiri neyse mesele budur. Bugüne kadar milletin iradesinin üstünde biz hiçbir irade tanımadık. Milletimizin desteği ve duası dışında hiçbir desteğe ihtiyaç duymadık. Sırtımızı size dayadık. Milletimize dayadık. Üç beş oy uğruna bölücülerle, kirli kanlı pazarlıklar yapma zilletine düşmedik." dedi. "BURADAN ADALAR'A SESLENİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Marşımızı okumaktan dahi hicap duyan vatansızları, bırakın belediye başkan adayı göstermeyi kapımıza dahi yaklaştırmadık. İşte CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı... Bay Kemal İstiklal Marşını okuyor arkadaşlarıyla, o ise İstiklal Marşı'nı okumuyor. Buradan Adalar'a sesleniyorum. Ey Adalar'da oturan benim sevgili vatandaşlarım. Siz, İstiklal Marşı'mızı dahi okumayan bu adamları mı belediye başkanı seçeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ BÜTÇELERİNİ İDARE ETSİNLER YETER"

Seçimlerin milletin geleceği ve ülkenin istikbali için son derece kritik olduğunu belirten Erdoğan, “Kur oyunları oynanıyor, faiz, enflasyon… Biz belediye seçimi yapıyoruz. Yerel seçim yapıyoruz. Bu yerel seçimin ekonomiyle bir alakası var mı? Soruyorum, var mı? Ekonomiyi belirleyecek olan biziz. Şu anda bu devletin başında bu kardeşiniz var. Benimle beraber hamdolsun kabinem var. Belediye başkanları kendi bütçelerini idare etsinler yeter." diye konuştu. "CUMHUR İTTİFAKI KARŞISINDA MUM GİBİ OLACAKLAR"

Erdoğan, “Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervasızlaşacaklar, ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur ittifakı karşısında mum gibi olacaklar. Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında; ya daha da azgınlaşacaklar, ya da kendilerine çeki düzen verecekler. Son 4 yıldır kıpırdayamaz hale getirdiğimiz bölücüler; ya zafer sarhoşluğuna kapılacaklar, ya da bir daha asla unutamayacakları yenilgi yaşayacaklar. 31 Mart akşamında; ya Kandil'deki terör ağlarını sevindireceğiz, ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz. 31 Mart akşamında; ya Pensilvanya'da ki şarlatanı umutlandıracağız, ya da 15 Temmuz kahramanlarının umutlarını şaad edeceğiz." şeklinde konuştu.