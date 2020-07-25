Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti Ba\u015fbakan\u0131 Feyyaz Sarrac'\u0131 kabul etti. Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme s\u00fcr\u00fcyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gen\u00e7 kad\u0131n deh\u015feti ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131! Beylikd\u00fcz\u00fc'nde yakaland\u0131TBMM'de 'Z' ku\u015fa\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131!MSB s\u00f6zle\u015fmeli er ba\u015fvurusu nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?