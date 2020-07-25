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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sürüyor.

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