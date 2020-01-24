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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac’ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac’ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac’ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.

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