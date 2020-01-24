Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac’ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac’ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM’de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac’ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi.