Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti Ba\u015fkanl\u0131k Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Fayez Al Sarraj'\u0131 kabul etti. \nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisinde ger\u00e7ekle\u015fen kabul, bas\u0131na kapal\u0131 bir \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDaha \u00f6nce ad\u0131n\u0131 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z ilgin\u00e7 meyvelerAK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik\u2019ten Almanya\u2019daki sald\u0131r\u0131ya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamaBu hastal\u0131\u011f\u0131n sadece cinsel yolla bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 san\u0131l\u0131yor ancak...