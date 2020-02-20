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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2020 21:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen kabul, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fayez al-Sarraj

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