Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir duruma geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde BMC Fabrikası’nın temel atma töreninden sonra Serdivan Spor Salonu’nda yapılacak olan ‘AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’ne katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Erdoğan, "BMC firması tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak toplamda 500 milyar dolarlık bir yatırımın ilk adımını attı. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020’de inşallah hizmete girecek. Savunma sanayimizin önemli şirketlerimizden olan bu firmamız ihracata yönelik Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği nokta önemli, buradan daha ileriye gidebilmek için adımları birlikte atmalıyız. Birileri ülkemizin önünü kesmek için her türlü yola başvuruyor" dedi.

"Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek"

"Arifiye’deki tank fabrikamız için Cumhurbaşkanlığı olarak satış değil, özelleştirme değil, bu proje ile ilgili daha ileri modernizasyon olabilmek için işletme devri yaptık BMC’ye 25 yıllığına verdik" diyen Erdoğan, "BMC buraya yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacak. 50 milyon dolar daha modern bir tesis olsun ve bu modern tesiste bütün tankların ve aracın en ileri şekilde yapılması. Burada çalışanlar çıkarılmayacak. Bizim derdimiz; bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek. En ileri düzeyde ne yapabiliriz bizim düşmanlarımız hatırlayın bize telsiz yaptırmıyorlardı Kıbrıs’ta. O savaşta stratejik ortaklarımız önümüzü kesmeye çalıştılar biz de ASELSAN’ı kurduk. Aynı şekilde şimdi de tanklarımızı yapıyoruz. Elimizdeki tankların bakımını da yapalım istiyoruz. Biz oraya uzaydan eleman getirmeyeceğiz, biz o elemanları Sakarya’dan alacağız. Birileri çıkıyor bu CHP zihniyeti bunun önünü kesmeye çalışıyor. Bunlarda vatanseverlik yok, milli ve yerlilik duygusu yok, bunların bütün derdi bir şeyin temelini atıyorsanız onun önünü kesmek" şeklinde konuştu.