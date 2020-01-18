Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul’un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "\u015eayet bir \u015fehrimizin hizmete ihtiyac\u0131 varsa biz orada oy oran\u0131na bakmay\u0131z. \u0130stanbul\u2019un projeleri bu kentin mahalli y\u00f6netimine b\u0131rak\u0131lamayacak kadar \u00f6nemlidir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kolejde ba\u015flayan a\u015fk hi\u00e7 bitmedi!Bakan Pakdemirli, Berlin\u2019de Tar\u0131m Bakanlar\u0131 Zirvesine kat\u0131ld\u0131Bah\u00e7eli: CHP'yle birlikte Kanal \u0130stanbul'a kendilerini ats\u0131nlar