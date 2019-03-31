Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, bir kez daha hüsrana uğramıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Huber Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin başarıyla tamamlandığını söyleyen Erdoğan, “Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığı yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize milletimize şehirlerimize mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe ve tüm belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Ankara’da geleneksel hale gelmiş balkon konuşmamızı yapacağım"

Ankara’ya giderek AK Parti Genel Merkezi’nde geleneksel hale gelmiş balkon konuşmasını yapacağını belirten Erdoğan, “Sonuçlar göstermektedir ki bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştu. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, hareket tarzımızı belirleyeceğiz” diye konuştu.