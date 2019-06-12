Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar."
Okuyucu Yorumları 0 yorum