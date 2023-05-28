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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı! Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı! Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu

28.05.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci kez sandık başına gitti. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı ikinci turda oy sayımı sonlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın seçim sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı! Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu

Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy verme işlemlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

YILDIRIM'IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrasında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yıldırım yaptığı paylaşımda "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" ifadesine yer verdi.


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