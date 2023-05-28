Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı! Yıldırım'ın paylaşımı gündem oldu

Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy verme işlemlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

YILDIRIM'IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrasında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yıldırım yaptığı paylaşımda "Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" ifadesine yer verdi.

Kemal Bey,



Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA ???? pic.twitter.com/BvsOqW4WXp — Binali Yıldırım (@BY) May 28, 2023



