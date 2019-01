Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimlerde birkaç fazla oy alabilmek için çetelerle işbirliğine gitmedik”

“Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız”

16 yılda AK Parti olarak Türkiye’nin çehresini değiştirdiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece bir alanda maalesef arzu ettiğimiz hedeflediğimiz değişimine gerçekleştiremedik. Geride bıraktığımız son 16 yılda dönüştürmediğimiz yegane alan ülkemizdeki muhalefetin zihniyetidir. Onu değiştirmedik. Orada başarısız olduk. Türkiye ayağına vurulan prangalardan kurtulurken ne yazık ki bazı siyasi partilerimiz tek parti devrinin faşist anlayışından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş ancak CHP alışkanlarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940’lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir parti ile karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaret ile siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıklarını iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini bile yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ’cülerin, kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin, kimi zamanda Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerini servis ettiği dökümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıklarını iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar. Can çıkar, huy çıkmazmış.”