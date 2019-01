Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Seçimlerde milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz ve bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. AK Parti’nin her seçimi bir imtihan olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, “Kolay imtihan olmaz. AK Parti kurulduğu günden beri sürekli bir imtihan içindedir. Milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir, her andır. Millete seçimden seçime giden partilere dikkat edin, hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemezler. İktidara ulaşmayı, milletin gönlüne girerek başaramayacaklarını görenlerin uzun süredir uyguladıkları bir taktik var. Bunlar kendi projelerini, vizyonlarını anlatarak milletin desteğini almaya çalışmak yerine sadece AK Parti’yi ve onun temsilcisi olarak gördükleri şahsımızı hedef alıyorlar. Hatta işi Türkiye’ye zarar verme pahasına bu hedeflerine ulaşmayı kendilerine meşru görecek kadar ileri götürdüler. Geçtiğimiz 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bize yerli ve milli duruş sahipleriyle günübirlik politikaları için ülkenin ve milletin sırtına hançer vurmayı göze alabilenlerin farkını çok iyi göstermiştir. Seçim ittifakları da bu yaklaşımlar çerçevesinde şekillendi. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var, diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Bunlar amaçları uğrunda her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya başvurmaktan çekinmezler. Maalesef mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını, ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır” ifadelerini kullandı.