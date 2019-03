CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİMLERDEN YİNE AÇIK ARA ÖNDE ÇIKTIK (GENİŞ HABER) 

"HER KAZANÇ VE HER KAYIP MİLLETİMİZİN TAKDİRİDİR"

Erdoğan, "Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre, şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler, hepsini tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak, seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz" diye konuştu.