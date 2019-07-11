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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak

Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın toplantısı düzenledikten sonra, geçen salı günü Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın baba ocağını ziyaret etti. Muğla Valisi Esengül Civelek ile kentin protokol üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Pakdemirli, şehit annesi Saadet Kargın'a, Kuran'ı kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Anne Kargın, "Bizim ciğerimiz yandı, inşallah onların da ciğeri yanar" dedi. Bakan Pakdemirli daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Dalaman bölgesindeki yangın hakkında bilgi verdi, sonra da şehit babası Muhammet Kargın ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Kargın'a, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak" dedi. Bakan Pakdemirli, ziyaretin ardından Dalaman'dan ayrıldı.

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