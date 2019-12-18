Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin başındaki zat, Türk Tabipler Birliği ideolojik yaklaşıyor” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u201c\u015eehir hastanesinde tedavi olanlar memnuniyetlerini bildirirken, ana muhalefetin ba\u015f\u0131ndaki zat, T\u00fcrk Tabipler Birli\u011fi ideolojik yakla\u015f\u0131yor\u201d dedi.PARTNERSGK harekete ge\u00e7ti! Art\u0131k zorunlu, yanl\u0131\u015f bildiren yanar...Bakan D\u00f6nmez: \u201cLibya anla\u015fmas\u0131n\u0131n AB tescil a\u015famas\u0131 sonras\u0131 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk aylar\u0131nda petrol ve do\u011falgaz arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131z"Bakan Pekcan\u2019dan rekor uyu\u015fturucu ele ge\u00e7iren \u201cK\u0130M\u201d ekibine \u00f6d\u00fcl