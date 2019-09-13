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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 00:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin aileleri ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin aileleri ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerini iletti.

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