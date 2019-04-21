HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, cenaze törenin ardından şehit Yener Kırıkcı'nın babaevinin önünde kurulan taziye çadırına geçti. Aileye başsağlığı dileklerini Akar ve Selçuk, şehidin babası Mustafa Kırıkcı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında telefonla acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Şehitlik Peygamber Efendimize en yakın makamlardan bir tanesi. Rabb'im inşallah Yener'imizi de bu şehadet makamında sevgili habibiyle birbirine komşu kılsın." ifadelerini kullandı.

Aileye başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan'ın "Milletimizin de başı sağ olsun." demesi üzerine şehit babası Mustafa Kırıkcı, "Vatan sağ olsun" diye karşılık verdi.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." ayetini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Yener'imizin de Allah yolunda şehit olduğunu biliyoruz. Onun için size ne mutlu ki bir şehit babasısınız, bununla iftihar edeceksiniz, en büyük zenginliğiniz bu. Sizlere sabırlar diliyorum. Bu aşkla, anlayışla sizleri kucaklıyorum. İnşallah en uygun zamanda ben de sizleri ziyaret edeceğim. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine şehit babası Kırıkcı, "Sağ olun, devletimiz, vatanımız sağ olsun. Sizin ömrünüz uzun olsun başkanım." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar ise taziye ziyaretinde, şehit erin ailesine büyük bir miras bıraktığını belirterek "Yiğitçe, kahramanca mücadele ederek o hainlerin üs bölgemize girmesine mani oldu. Bu konuda onlara şükran borcumuzu ödeyemeyiz." dedi.

Şehitlerle ne kadar övünülse az olacağını vurgulayan Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz, yaz kış demeden mücadelesini sürdürüyor ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Biz millet olarak askeri ve siviliyle omuz omuza inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu terör belasının üzerine gideceğiz ve aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunların önünde arkasında sağında solunda, yanında kim olursa olsun bunların gücü bizi durdurmaya yetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesinin sadece teröristlerle olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Kürt kardeşlerimizle yüzyıllardan beri birlikteyiz, ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı hep birlikte paylaşıyoruz. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz bunu herkes böyle bilsin. Bizim işimiz terörle mücadele etmek." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehidi ve gazisiyle birlikte büyük bir aile olduğunu aktaran Akar, şehit aileleriyle sürekli bir arada olacaklarını, onlar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Okunan duaların ardından bakanlar ve beraberindekiler, şehit erin babaevine geçti. Akar ve beraberindekiler daha sonra yoğun sevgi gösterileri arasında köyden ayrıldı.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Kocaeli’de 23 Nisan coşkusu festivalle yaşanıyorKocaeli’de 23 Nisan coşkusu festivalle yaşanıyor
Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' Esenler'den dünya liderlerine 'Barış Ekmeği' 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit taziye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yener kırıkcı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.