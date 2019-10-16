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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’da PKK/YPG’li teröristlerce şehit edilen ve bugün memleketi Kırıkkale’de toprağa verilen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın (27) babası Hamza Bozbıyık ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’da PKK/YPG’li teröristlerce şehit edilen ve bugün memleketi Kırıkkale’de toprağa verilen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın (27) babası Hamza Bozbıyık ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit babası Hamza Bozbıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde Münbiç’in batısındaki Yalişli köyü mevkisinde devam eden operasyon sırasında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Şehitliği’nde AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın telefonundan şehidin babası Hamza Bozbıyık ile görüşme yaparak taziyelerini iletti.
Şehit babası Hamza Bozbıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babaannesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasını aradı

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