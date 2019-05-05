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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın babası Cafer Erdoğan'a taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen ve bugün düzenlenen törenle memleketi Adana'da toprağa verilen piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın babası Cafer Erdoğan ile telefonla görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililerle, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan ve İmamoğlu ilçesinde toprağa verilen piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, aileye taziyelerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, baba Cafer Erdoğan ile görüştürdü.

- "Kanları yerde kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim, yengemin de sabrını arttırsın inşallah. Bütün aileye sabırlar diliyorum, oradaki tüm cemaate de aynı şekilde bu sabır dileklerimi gönderiyorum. Elhamdülillah kanları yerde kalmadı. Hemen anında 28 tanesini, bugün hatta 33 oldu, onların da hakkından geldik, geliyoruz, geleceğiz inşallah. Allah sabırlar versin, sizler de dua edin. Bizler de dua ediyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah."

Baba Cafer Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sağ olsun." dedi.

Hakkari'deki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmış, şehitlerden Mehmet Erdoğan, bugün memleketi Adana'da toprağa verilmişti.

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