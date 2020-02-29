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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı:

Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz” Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklı selim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz.

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"ŞEHİTLER TEPESİ HİÇBİR ZAMAN BOŞ DEĞİLDİR, BOŞ KALMAYACAKTIR"

Şu anda Suriye’de Libya’da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur. Tekrar Rabbimden rahmet diliyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Uzman Onbaşı Emre Baysal İdlib idlib şehitleri

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