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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

28.09.2024 16:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettiklerini bildirdi.

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Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehidin babası Mehmet Yağlı'ya telefonda taziyelerini ilettiği görüntüleri paylaştı.

Görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Yağlı da "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun" karşılığını verdi.

Kaynak: AA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Şeyda Yılmaz
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