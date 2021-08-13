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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

13.08.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Recep Tayyip Erdoğan
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