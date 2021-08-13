Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

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