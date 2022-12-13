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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile görüştü! 'Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız'

13.12.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel felaketi sonrasında başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaları yerince inceleyen Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile esnaftan Zülfiye Ceylan'ı telefon ile görüştürdü. Erdoğan telefonda "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile görüştü! 'Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız'

Kumluca'daki sel felaketi sonrası balçıkla kaplanan yollarda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Esnaf, iş yerlerini; ev sahipleri de su basan konutlarını temizliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de ilçe merkezinde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti. Soylu, ziyaret sırasında çay ocağı sahibi Vedat Sarıyer ile görüştü; iş yerinin masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi.

"NE GEREKİYORSA HEPSİNİ YAPACAĞIZ"

Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan da Bakan Soylu'nun yanına geldi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylan'ı telefonla görüştürdü. Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbi'm beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" dedi.

Zülfiye Ceylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah razı olsun başkanım, siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrüm de senin olsun" karşılığını verdi.

"SEL HER ŞEYİ GÖTÜRDÜ"

Ceylan, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Gece 03.00'te sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ettim. Hanımına selam yolladım ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların gününde böyle huzur, mutluluk gördüm" diye konuştu.

(DHA)

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