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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal’den ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 21:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Senegal’den ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ve Gambiya’nın ardından geldiği Senegal’de çeşitli temaslarda bulunarak Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Senegal’den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ve Gambiya’nın ardından geldiği Senegal’de çeşitli temaslarda bulunarak Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Türkiye-Senegal İş Forumu’nun ardından temaslarını tamamlayarak Senegal’den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Uluslararası Bleyz Dianye Havalimanı’ndan Senegalli mevkidaşı Macky Sall tarafından uğurlandı.

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