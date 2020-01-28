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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Senegal’in başkenti Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son ayağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Senegal’in başkenti Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son ayağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilere değinilmesinin yanında bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenecek ortak basın toplantısından sonra, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Senegal İş Forumu’na katılması bekleniyor.

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