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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞENLER'İN ADININ VERİLECEĞİ MÜZE VE KÜTÜPHANEYİ ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törene katıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından mezarlığa da gitti. Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

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