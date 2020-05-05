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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"
İSTANBUL
HABERLERİ
|
05.05.2020 04:34 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"