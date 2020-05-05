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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.05.2020 04:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"


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