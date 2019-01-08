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Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nusret Başyiğit (46), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için yazdığı şiirlerden oluşan 248 sayfalık kitap çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nusret Başyiğit (46), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için yazdığı şiirlerden oluşan 248 sayfalık kitap çıkardı.
Malatya'da yaşayan 5 çocuk babası Nusret Başyiğit, daha önce 5 yılda 6 bin mısralık 200 metrelik ve 15 kilo ağırlığındaki ruloya şiir yazdı. Başyiğit, bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için 'Dünya 5'ten Büyüktür' başlıklı bir şiir kitabı çıkardı. Erdoğan'ın açılışını yaptığı 248 projeden esinlenerek şiir kitabı bastıran Başyiğit, kitabının her sayfasının yarısında arkalı önlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koydu. Her fotoğrafın altına da 2'şer kıtalık 8'er mısralık şiirler yerleştirdi. Erdoğan'ın fotoğraflarına bakıp yorum katarak şiirleri yazdığını kaydeden Başyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Başyiğit, Erdoğan'a sevgisini göstermek için şiir kitabını çıkardığını ifade ederek şunları söyledi:
"248 projeye, 248 şiir yazdım. Sayın devlet başkanımızın 2001 yılından bu yana bu kadar azimli ve çalışkan olması ve fotoğraflarının dünya medyasında yayınlanması benim de dikkatimi çekti. Bende zaman zaman o fotoğrafları alıp fotoğrafların üzerlerine 8'er mısra şiir yazıp arşivledim. Arşivleri kitaplaştırıp nasip olursa reisimize hediye etmeyi düşünüyorum. Bu ümmete özellikle 'Dünya 5'ten Büyüktür' söylemiyle dünya mazlumlarına da umut oldu ve bu da bize ilham verdi. Biz de bu ilhamla 248 tane şiir yazdık. İnşallah reisimiz beğenir" dedi.
Başyiğit şiir kitabı projelerinin devam edeceğini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdı

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