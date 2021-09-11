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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

11.09.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşmasında, yıllar önce annesi Tenzile Erdoğan’a okuduğu şiiri duyunca gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya geldi.

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DUYGUSAL ANLAR

Gençlerle sohbet programı sırasında Erdoğan’a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt’ın şiiri dinletildi. Annesi Tenzile Erdoğan’a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam’ın memleketinde dinleyen Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler beğeni topladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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