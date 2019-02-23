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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz"


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