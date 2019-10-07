Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

İki ülke olarak işbirliğini daha da geliştirmek istiyoruz. Bu çabaların meyvelerini toplamaya başladık.

2010'da imzalanan serbest ticaret anlaşmasını geçen yıl revize ettik. 2010'dan bu yana ticaret hacmi yüzde 200 arttı.

2018'de ise rekor kırarak 1,2 milyar doları yakaladı. 2019'un ilk 8 ayında bu rakam 819 milyon dolara ulaştı. Geçen yılki rekorun da üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

'SIRBİSTAN'DA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK FİRMA SAYISI 800'Ü GEÇTİ'

Sırbistan, Balkanların tam merkezindeki stratejik konumuyla yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Sırbistan ile karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımız ile 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sırbistan'da faaliyet gösteren şirket sayısı 800'ü geçti. Sırbistan'da 1 milyon dolar olan Türk yatırımları 2018'de 200 milyon dolara ulaştı. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını yapacağız.