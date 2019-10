Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar’da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir"

"8 bin kişiye şu an itibarıyla istihdam sağlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’ın Balkanlar’ın tam merkezindeki stratejik konumuyla, iş ortamıyla, uygun ve nitelikli iş gücüyle, teşviklerle yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığına işaret ederek, "Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımız ile Sırbistan’da yaklaşık 8 bin kişiye şu an itibariyle istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Sırbistan’da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımlarının 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Erdoğan, tekstil, otomotiv ve makine yan sanayinde faaliyet gösteren 6 fabrikanın toplu açılışını yapacaklarını, bir fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

"Her yönüyle bir barış projesidir"

Bu projelerin 15’inin 2018 ve sonrasında hayata geçirilmesinin önemli bir referans olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yarınki temel atma töreniyle Belgrad-Saray Bosna Otoyolu Projesi’nin inşasına başlıyoruz. İlk etabı 250 milyon dolar değerindeki proje, bölgedeki ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır. Sevgili dostum Sayın Vucic’in de çok doğru bir şekilde inanıyorum ki tespit ettiği gibi bu yalnızca bir yol projesi değildir. Her yönüyle bir barış projesidir” dedi.

İş adamlarına çağrı

Her iki ülkenin iş adamlarına çağrıda bulunan Erdoğan, "Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler iki ülkenin cumhurbaşkanı ve hükümetleri olarak siz iş adamlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız. Sayın Vucic ile sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Kıymetli Sırp girişimcilere de ülkemizin onlarca yıllık tecrübelerinden daha fazla istifade etmeleri çağrısında bulunuyorum. Siz, her iki ülkenin iş adamlarından, iş birliği içinde iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılacak projeler geliştirmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.