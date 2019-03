Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Suriyeliler ile ilgili yaptığı konuşmasına tepki göstererek, “Bay Kemal diyor ki ‘siz burada vergi ödüyorsunuz Suriye’den gelen ödüyor mu’ diyor. Hale bak ya bunlar katil Esed’in bombalarından kaçtılar. Bunlar bize sığındıysa biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız? Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Bizim biliyorsunuz Fatiha süresinde sürekli okuduğumuz errahmanirrahim, Allah rahmandır rahimdir yani merhamet sahibidir. Bu bize telkindir biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahipleri olarak her zaman merhametle muamele edeceğiz. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanında halka seslendi. Konuşmasını Şırnak’ı methederek başlayan Erdoğan, “Şırnak Hz Nuh’un şehridir. Şırnak Memu Zin’in şehridir. Bu topraklar bize bir olmayı, dost olmayı ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen yan yana saf tutanlarız. Alparslan’ın ve Selahaddin’in torunlarıyız. Doğu da biziz batı da biziz. Biz bu ülkenin her şehrine her köşesine her insanına sevdalıyız. Zira biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Şırnak’ı diğer illerden ayrı düşünmez, düşünemeyiz” diye konuştu.