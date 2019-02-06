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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Tüm hazırlıklarımızı gözden geçirdik, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimizin beklentileri noktasında dosyaları hazırladık. İnşallah, Sivaslılar da buna yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacaklar"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış törenine katılmak üzere 8 Şubat Cuma günü Sivas'a geleceğini söyledi.

Ayhan, Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas programına ilişkin bilgiler verdi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsatan Ayhan, "Milli Mücadele kararlarının alındığı Sivas'ta 100. yılı çok heyecanlı ve coşkulu bir yıl olarak bekliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplu açılışlarla ilk süreci başlatması bizi de mutlu etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas ziyaretine ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiğini belirten Ayhan, programlar kapsamında kentte yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının açılışlarının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Açılışı yapılacak yatırımların Sivas'ın tamamına hitap ettiğini vurgulayan Ayhan, açılışı yapılanlar kadar, inşaatı devam eden yatırımlar da olduğunu söyledi. Vali Ayhan, şöyle konuştu:

"Tüm hazırlıklarımızı gözden geçirdik, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimizin beklentileri noktasında dosyaları hazırladık. İnşallah, Sivaslılar da buna yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacaklar. Çok güzel bir gün geçecek ve devlet büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivas'a her gelişinde olduğu gibi güzel müjdelerle mutlu bir şekilde geri döneceğini buradan ifade etmek istiyorum. Sivas kamuoyunun beklediği hususlarla ilgili güzel bir çalışma yaptık, bunlardan da çok olumlu dönüşler alacağımıza inancımız tamdır. Özellikle sanayi, üretim, tarım kesiminin ve eğitim camiasının beklediği hususlarla ilgili bütün başlıklarımız hazır vaziyette. Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettik ve orada değerlendiriyorlar, inşallah buraya geldiği zaman da Sayın Cumhurbaşkanımıza bu taleplerimizi arz edeceğiz."

Erdoğan'ın Sivas ziyareti kapsamında asayiş ve ulaşım noktasında her türlü tedbirin alındığını bildiren Ayhan, "Bu, bir toplu açılıştır, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla valilik ziyaretiyle Ulu Cami'de cuma namazıyla ve mitingle beraber bu bir bütün olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 8 Şubat Cuma günü saat 14.00'de Kent Meydanı'nda toplu açılış törenine katılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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