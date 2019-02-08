Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Mahalli seçimlerinin ilk mitingini, Sivas Kongresinin 100. yıldönümünde Sivas’ta gerçekleştirmek üzere kente geldi.
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Nuri Demirağ Havalimanı’na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için eğri minaresiyle dikkat çeken tarihi Ulu Camii’ne geçti. Erdoğan’ın cuma namazının ardından Sivas Valiliğini ziyaret ettikten sonra, seçimin ilk mitingini tarihi kent meydanında gerçekleştirmesi bekleniyor.
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