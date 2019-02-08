HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik girişinde polis mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Salih Ayhan tarafından karşılandı.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, ziyaretin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Oyun severler bilgisayarda tek bir kareyi bile kaçırmayacakOyun severler bilgisayarda tek bir kareyi bile kaçırmayacak
PTT A.Ş. Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’da başladıPTT A.Ş. Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vali salih ayhan

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

Bursa'da eski sevgili dehşeti! Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı

Doğduktan 40 gün sonra gözlerini açabilmişti! Şimdi yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.