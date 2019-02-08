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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında ilk mitingini yapmak üzere Sivas'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında ilk mitingini yapmak üzere Sivas'a geldi.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında ilk mitingi için Cumhurbaşkanlığı uçağı ile saat 12.00 sıralarında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Demirağ Havaalanında Vali Salih Ayhan, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini uçak kapısında yöresel kıyafetlerle çiçekle karşılayan iki çocukla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. İl protokolü ve partililer ile tokalaştıktan sonra otobüsle kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti.

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