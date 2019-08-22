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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan, ikizlerin pozitif enerjisinden etkilendiğini, gelecekte de bu enerjilerini sürdürmelerini isteyerek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da aldıkları eğitimler hakkında bilgi vererek, gelecek planlarını paylaştı. Üniversiteye girmekten duydukları mutluluğu da dile getiren ikizler, üniversiteyi bitirince çalışmak istediklerini de kaydetti.

Kabulde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da hazır bulundu. (AA)

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