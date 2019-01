Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü söyleyerek, "Türkiye’de siyasetin boş lafla değil hizmetle yapılacağını gösterdik’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleşen ‘AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’ne katıldı. Necip Fazıl’ın Sakarya şiirini okuyarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Sakarya’nın bu seçimlerde de seçiminin hizmet siyaseti, gönül belediyesinden kullanacağına inanıyorum. Bir kez daha AK Parti kadrolarımızın, partimizin bayrağını en yukarıda dalgalandıracağınıza inanıyorum. Sakarya her dönemde olduğu gibi bu dönemde de büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olmuştur. Biz de Sakarya’nın yaptığı fedakarlıklara karşı diyoruz ki bu şehir her alanda olduğu gibi belediyelerde de bugüne kadar olduğu gibi en iyi hizmete layıktır" dedi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarımıza büyük görevler düşüyor. Burada tekrar ifade edeceğim, sadece seçmen kütüklerini sağlam şekilde takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor. Mesela askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 binin burada kayıtlarının olmadığını gördük. 1 milyon gencimiz ilk defa Türkiye genelinde oy kullanacak. Sakarya’da bu rakamlar; ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 12 binden fazla. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında. Bir önceki seçimde oy kullanıp listelerde olmayan kişi sayısı 11 bin 500’e yakın. Üye olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısı 6 binin üzerinde. Sakarya ve ülkemiz için bunlar gerçekten ciddi rakamlar. Listelerde ki bu farklılıkları doğru şekilde takip edin. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan bir kez daha talimat veriyorum; Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan kişileri bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek il, ilçenize gelmiş üyelerinizle hemen irtibat kuracaksınız. Üyeniz olmayan vatandaşlarınıza hoş geldiniz ziyaretine gideceksiniz. Gençlerimizi her konuda bilgilendirerek kendilerini partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz" diye konuştu.