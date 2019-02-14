Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Rusya liderleriyle Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Soçi’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Rusya’nın Soçi kentine geldi. Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulması için sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabaların değerlendirileceği ifade edildi.

Liderler Zirve Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Erdoğan ziyareti kapsamında Sanatoryum Rus’ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İkili temaslarda Rusya ve İran’la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğine katılacak.



