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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine hareket etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC CAN" uçağıyla saat 12.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer uğurladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'ye gitti.

Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Soçi'ye giden Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Rusya Soçi

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