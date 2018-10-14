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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şöhretler Karması'yla Diyarbakır'da yeşil sahaya çıkacak (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR, 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek  'Ziraat Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, festival programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Şöhretler Karması' maçında yeşil sahaya çıkacağı belirtildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR, 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Ziraat Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, festival programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Şöhretler Karması' maçında yeşil sahaya çıkacağı belirtildi.
İstanbul'da, Mayıs ayında başlayan 'Gençlik Festivali'nin 18-21 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da, 'Ziraat Gençlik Festivali' olarak düzenleneceği belirtildi. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı'nın destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler 4 gün sürecek. Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın da eski futbol efsanelerinin forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkarak gençlerle buluşacağı belirtildi.
Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın huzur kenti olduğunu belirterek, "Gençlik Festivalleri'nin ilkini Mayıs'ta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik. En büyük hedefimiz gençlere doğru kanallarla eğlenecekleri bir ortam hazırlamak, istihdam sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini artırarak gençlik meselelerine yurt çapında dikkat çekmek" dedi.

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