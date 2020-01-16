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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık."

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