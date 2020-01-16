Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Sokaklar\u0131m\u0131z\u0131 kaosa teslim etmedik, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine boyun e\u011fmedik, meydan\u0131 darbecilere b\u0131rakmad\u0131k."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Babacan'\u0131n partisiyle ilgili fla\u015f geli\u015fme! 20 Ocak deniyordu ama...Ahmet Hakan'dan Fatih Altayl\u0131'ya 'Selahattin Demirta\u015f' yan\u0131t\u0131!AK Partili \u00d6zkan: CHP'liler Kanal \u0130stanbul g\u00fczergah\u0131nda ciddi arazi kapatt\u0131