Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Son 2,5 yıl içinde 16’sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik”

“Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadele sürdüreceğiz”

FETÖ’yle ilgili mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi aralarında 63 polisimizin de olduğu 251 vatandaşımız katleden FETÖ’cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabın hukuk önünde soruyoruz. Elde edilen yeni belgeler ve bilgiler ışığında örgütün kriptonun yapılanmasına ilişkin soruşturmalar derinleşerek devam ediyor. Mahkemelerimiz darbeciler hakkında mahkumiyet kararlarını vermeyi sürdürüyor. Yurtdışında ise elimizdeki tüm diplomatik hukuku istihbari imkanları kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz. Son FETÖ’cü hainde yargıya hesap verene kadar bu mücadele sürdüreceğiz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, kime sırtlarını dayarlarsa dayasınlar vatan millet düşmanları asla huzur bulamayacaklar. Nasıl ülkemizde inlerine girdiysek, yurtdışında bu şebekenin iplerini pazara çıkartıyoruz” diye konuştu.

“Operasyonlara karşı bugünün Türkiye öncesine göre su verilen çelik gibi daha dayanıklı hale gelmiştir”

Milletin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her milletin hayatında ikbal dönemlerinde yanı sıra zorluk ve imtihan günleri de olur. Biz bin yıl önce ebedi vatanımız olarak seçtiğimiz coğrafyada bu gerçeği birçok defa yaşayarak tecrübe ettik. İçerden ve dışarıdan gelen onca saldırıya ve ihanete rağmen, hamdolsun, Yüz milyonların umudu olan bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Gerektiğinde can verdik, ciğer parelerimizi kara toprağın bağrına emanet ettik. Ama vatanımızın üzerine namahrem elini asla değdirmedik. Ezanlarımızın minarelerimizden eksilmemize ay yıldızlı bayrağımız gönderden indirilmesine müsaade temdik. Bir dönem mezhepçilik fitnesiyle, sağ sol kavgasıyla bölücü emellerle birliğimiz parçalamak isteyenler bekledikleri fırsatı vermedik. Her acı tecrübeden gerekli dersleri çıkardık. Üstesinde geldiğimiz her badire ile inancımız perçinledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Operasyonlara karşı bugünün Türkiye öncesine göre su verilen çelik gibi daha dayanıklı daha dirençli hale gelmiştir. Birlik ve beraberliğimiz muhafaza ettiğimiz sürece Allah’ın izniyle hiç kimse Türk Milletine bir daha geçmişteki acılarını yaşatamayacaktır. 82 milyonun kardeşliği sürdüğü sürece ülkemize yönelik saldırlar milletimizi çelikten iradesi karşısında hezimete uğrayacak. Bunun için sadece devlet adamlarına değil, herkese önemli görevler düşüyor. İnsanımız can ve mal güvenliğini koruyan siz emniyet teşkilatımız sorumluluğu daha çoktur. Her birinizi görevinizi yerine getirme konusunda titizlendiğinizi biliyorum. Sevdiklerinizde, ailenizden, hata sağlığınızdan fedakarlık yaparak bu ülkeye minnet borcunuzu ödüyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına sizlerin nezdinde emniyet birimlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.