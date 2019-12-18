Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u201cSon d\u00f6nemde, baz\u0131 \u00fclkelerde y\u00fckselen T\u00fcrkiye ve \u0130slam kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 m\u00fccadele etmeye de devam edece\u011fiz\u201d dedi. \u0130stanbul'da ak\u0131lalmaz olay! Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Malezya Ba\u015fbakan\u0131 Muhammed ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcBakan D\u00f6nmez: \u201cLibya anla\u015fmas\u0131n\u0131n AB tescil a\u015famas\u0131 sonras\u0131 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk aylar\u0131nda petrol ve do\u011falgaz arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131z"