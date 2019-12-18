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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde, bazı ülkelerde yükselen Türkiye ve İslam karşıtlığına karşı mücadele etmeye de devam edeceğiz” dedi.

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