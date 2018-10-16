Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri" konusunda, "Olayın parlamento boyutu, parlamento dışı boyutu hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani (CHP) bunların ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "FETÖ konusunda 'tehlike geçmedi' dediniz, uyarılarda bulundunuz. Bu da akıllara FETÖ ile ilgili, acaba siyasi ayağa yönelik yeni bir dalga olabilir mi sorusunu getirdi." sözlerine, Erdoğan, "Bu tamamen, şu anda gerek Emniyetin gerek yargının, bütün istihbarı organlarımızın aldığı bilgiler dairesinde... Malum silahlı kuvvetler olsun, polis teşkilatı olsun, devletin kurumları olsun; bunlara sızmış olduğunu unutmayacağız. Bu sızanları da sürekli temizlemeye devam ediyoruz. Olay bu." karşılığını verdi.
Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin, Batı basınında çıkan "Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü Suudi yönetiminin kabul edeceğine" ilişkin haberleri hatırlatması üzerine, "Şu anda biliyorsunuz, yaptığımız yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Bu sabaha kadar yoğun bir çalışma yapıldı, şimdi tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki bir an önce orada bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Çünkü toksiki vesaire filan bunların boyanarak çıkartılması, şu bu gibi bir çok şeyleri, şu anda orada nedir ne değildir, bunların araştırması yapılıyor." diye konuştu.
"Ne kadar sürede sonuçlanır?" sorusunu Erdoğan, "Oradan çıkacak neticeye bağlı." şeklinde cevapladı.
- CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "İş Bankası hisseleri konusunda CHP'den, 'her türlü tedbiri alırız, gerekirse direniriz' mesajı geldi." sözleri üzerine şunları söyledi:
"Burada onların direnmesi netice vermez. Bütün mesele, olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var; hatta Anayasa Mahkemesi boyutu var. Yani bunların ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı herhangi direnecekleri, dayanacakları, yaslanacakları bir şey yok. Yapmaları gereken tek şey var; 'biz artık bu dört üyeyi de atamıyoruz, bu zaten milletin hakkıdır, Hazine'nin hakkıdır, biz bunun Hazine'ye devrine de bir şey söyleyemeyiz.' 'Bizim hakkımızdır veya biz devrediyoruz' deme hakları da yok. Çünkü, onların değil ki milletin."
Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer CHP bunu yapmazsa AK Parti milletvekilleri bununla ilgili kanun teklifi sunar mı, hazırlık var mı?" sorusuna yanıt verirken, "Buradaki yorumlar farklı. 'Kanun teklifine dahi gerek yok' diyen hukukçularımız var. Zaten Anayasa ile yakından uzaktan alakası yok. Ama Anayasa Mahkemesi, bununla ilgili olarak açacağı, ortaya koyacağı bir kararla işimizi daha da kolaylaştırır." ifadesini kullandı.
- "Tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'un, Rahip Brunson kararının ardından, "Türkiye ile ilişkilerin düzelebileceğine" dair açıklamalar yaptığı anımsatılarak, "Siz bu açıklamalara ne dersiniz, Sayın Trump'tan görüşme talebi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"Bunlar geciken açıklamalar. Ben kendilerine, başta Sayın Trump olmak üzere hep şunu söyledim: 'Türk yargısına güvenin ama tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin.' Türk yargısı da kendisine olan bu noktadaki güvenimizi boşa çıkarmadı, verilmesi gereken kararı kendine göre verdi, mahkumiyetle ilgili kararını da açıkladı. Ne kadar bir ceza? Bu da ortada."
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